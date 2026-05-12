Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktieneinstufung 12.05.2026 10:37:51

Barclays Capital: Bayer-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital: Bayer-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital hat eine eingehende Analyse der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis vor Sondereffekten hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag nach Quartalszahlen. Stark sei die Profitabilität im Agrarbereich. Zum Glyphosat-Rechtsstreit habe es nichts Neues gegeben.

Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Bayer legte um 10:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,3 Prozent auf 39,42 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 21,77 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 935 899 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 6,8 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird Bayer voraussichtlich am 12.05.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Gil C / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten