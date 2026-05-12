Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktieneinstufung
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12.05.2026 10:37:51
Barclays Capital: Bayer-Aktie erhält Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis vor Sondereffekten hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag nach Quartalszahlen. Stark sei die Profitabilität im Agrarbereich. Zum Glyphosat-Rechtsstreit habe es nichts Neues gegeben.
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Das Papier von Bayer legte um 10:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,3 Prozent auf 39,42 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 21,77 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 935 899 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 6,8 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird Bayer voraussichtlich am 12.05.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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