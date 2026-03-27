Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Experten-Analyse 27.03.2026 09:18:07

Barclays Capital: Beiersdorf-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital: Beiersdorf-Aktie erhält Overweight

Beiersdorf-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Warren Ackerman genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,02 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,64 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 38 221 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 19,9 Prozent ein. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Beiersdorf voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08:29 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
07:41 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
