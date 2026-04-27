E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
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27.04.2026 11:37:47
Barclays Capital bescheinigt Equal Weight für EON SE-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die von Sky News berichteten Gespräche über den Kauf von Ovo Energy könnten das weltweit nach Kundenzahl führende Energieunternehmen schaffen, schrieb Peter Crampton am Montag. Eine solche Transaktion wäre für Eon strategisch sinnvoll. Das Unternehmen habe bereits bei der Restrukturierung von npower bewiesen, dass es schlecht laufende britische Stromversorgungsunternehmen erfolgreich sanieren könne. Kursschwächen bei Eon könnten daher für Kaufgelegenheiten sorgen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse
Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 11:21 Uhr im XETRA-Handel bei 18,63 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 2,01 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 464 392 EON SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,0 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 13.05.2026 wird EON SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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