Barclays Capital bescheinigt Overweight für Beiersdorf-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 154 auf 151 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal sei von hoher Qualität und der Tenor in einer Analystenkonferenz zuversichtlich gewesen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzung für das diesjährige organische Umsatzwachstum im Konsumgeschäft an. Das Kursziel kürzte er jedoch wegen der jüngsten Sektorabwertung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:18 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 134,90 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 68 121 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2024 um 0,6 Prozent. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet.

