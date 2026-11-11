Barclays Capital bescheinigt Overweight für Deutsche Telekom-Aktie

Barclays Capital hat die Deutsche Telekom-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten wieder einmal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagnachmittag. Die Anlegerstimmung bleibe aber negativ, geprägt von den Konkurrenzrisiken für T-Mobile US durch Satellitenkommunikation.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:35 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 26,01 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 26,87 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1 454 726 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 2,9 Prozent nach. Voraussichtlich am 25.02.2027 wird Deutsche Telekom Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT





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