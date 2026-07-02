Barclays Capital bescheinigt Overweight für Heidelberg Materials-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Katherine Hearne kappte am Mittwoch ihre Schätzungen in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Die Expertin rechnet mit allenfalls geringer Belebung der Absatzvolumina, aber weiter recht stabilen Preisen.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Kaum Bewegung ließ sich um 10:42 Uhr bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 164,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 37,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59 328 Heidelberg Materials-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 24,6 Prozent abwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 15:53 / GMT



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