Barclays Capital bescheinigt Overweight für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 613 Euro auf "Overweight" belassen. Die überraschend gute Solvabilität zeige von grundsolidem Geschäft, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag nach Zahlen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:36 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 544,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 12,52 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 216 468 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 3,1 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT



