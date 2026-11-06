Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Aktuelle Analyse im Blick
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06.11.2026 13:28:48
Barclays Capital bescheinigt Overweight für Siemens Healthineers-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 47,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel ist sehr optimistisch für 2027, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit einem starken Produktzyklus.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:12 Uhr um 2,8 Prozent auf 43,72 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 16,65 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 526 410 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 0,3 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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