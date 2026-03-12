Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktienempfehlung
|
12.03.2026 09:45:07
Barclays Capital bescheinigt Overweight für Zalando-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen.
Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Zalando legte um 09:29 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,2 Prozent auf 21,55 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 62,41 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 876 360 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 15,0 Prozent abwärts. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf - Kurssprung (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|12.03.26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22,32
|9,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.