WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Aktienempfehlung 12.03.2026 09:45:07

Barclays Capital bescheinigt Overweight für Zalando-Aktie

Barclays Capital bescheinigt Overweight für Zalando-Aktie

Zalando-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Sarah Roberts genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen.

Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Zalando legte um 09:29 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,2 Prozent auf 21,55 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 62,41 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 876 360 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 15,0 Prozent abwärts. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Zalando

12.03.26 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Zalando Overweight Barclays Capital
12.03.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
