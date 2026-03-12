Barclays Capital bescheinigt Overweight für Zalando-Aktie

Zalando-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Sarah Roberts genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen.

Das Papier von Zalando legte um 09:29 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,2 Prozent auf 21,55 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 62,41 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 876 360 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 15,0 Prozent abwärts. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.

