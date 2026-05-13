Barclays Capital bescheinigt Underweight für Allianz-Aktie

Barclays Capital-Analyst Claudia Gaspari hat eine umfassende Analyse des Allianz-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Der Versicherer habe die Erwartungen übertroffen, allerdings nur bei niedriger Qualität, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch. Sie glaubt nicht, dass sich der Analystenkonsens daraufhin groß bewegt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Allianz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 09:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 375,00 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 6,67 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 102 451 Allianz-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Allianz-Aktie um 0,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.