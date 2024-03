Barclays Capital beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns habe enttäuscht, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Start ins Jahr 2024 sei aber gut gelungen.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 13:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 133,95 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 410 806 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 sank die Aktie um 1,3 Prozent. Voraussichtlich am 29.02.2024 wird Beiersdorf Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 09:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 09:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.