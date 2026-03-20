Barclays Capital beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Marco Limite zog in einer am Freitag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten Fedex, er ein "solides drittes Quartal" hinter sich habe. Von den Amerikanern habe es auch beruhigende Kommentare zum derzeitigen Geschäftsumfeld gegeben. Negativ für DHL seien aber Marktanteilsgewinne von Fedex in Europa und das bessere Abschneiden des Konkurrenten im internationalen Expressgeschäft.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 17:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 44,08 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 22,50 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 288 303 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 5,7 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:26 / GMT



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