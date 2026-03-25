Barclays Capital beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight

Barclays Capital hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Logistikkonzern dürfte im Express-Geschäft aufgrund des Nahost-Konflikts im ersten Quartal eine zusätzliche Treibstoffbelastung von 50 bis 100 Millionen Euro verzeichnet haben, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preisgestaltungsmacht auf mittlere Sicht beurteilt er positiv.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 13:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 45,16 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 19,57 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 646 110 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 3,4 Prozent nach. Voraussichtlich am 30.04.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.