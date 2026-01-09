Barclays Capital beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 52,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug wegen des besseren Cashflows und Potenzials zur Selbstoptimierung. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari.

Aktienanalyse online: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:29 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 60,26 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 8,73 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169 033 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.