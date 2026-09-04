Barclays Capital beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 576 auf 598 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Großschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 10:56 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 525,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,77 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 46 380 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 2,0 Prozent nach unten. Am 12.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.