Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Experten-Analyse
|
02.03.2026 14:19:49
Barclays Capital beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Von Rheinmetall sei der Bericht noch ausstehend. Er rechnet bei dem Dax-Konzern mit einer Prognose für das Jahr 2026, die nicht für anziehende Schätzungen spreche.
Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Rheinmetall legte um 14:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 1 671,50 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 30,12 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 173 029 Rheinmetall-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 7,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
