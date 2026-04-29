Barclays Capital beurteilt Scout24-Aktie mit Overweight

Barclays Capital-Analyst Andrew Ross hat sich intensiv mit dem Scout24-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe recht ordentlich abgeschnitten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Nun rücke der am 12. Mai anstehende Kapitalmarkttag in den Fokus, der sich als hilfreicher Kursfaktor erweisen könnte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Scout24-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:26 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 70,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 41,24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 83 135 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 17,5 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 29.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:23 / GMT





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