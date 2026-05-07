Barclays Capital: BMW-Aktie erhält Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe für das erste Quartal das sauberste Zahlenwerk der Autohersteller in der Europäischen Union geliefert, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die nun risikoärmeren Prognoseaussagen zu China und dass BMW für die drei Quartale bis zum Jahresende zuversichtlich sei.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:03 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 82,82 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 0,39 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 301 919 BMW-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 11,1 Prozent nach.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT



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