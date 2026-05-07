Barclays Capital: Continental-Aktie erhält Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das starke Abschneiden im ersten Quartal habe eine weitere Bestätigung dafür geliefert, dass sich der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern als widerstandsfähiger Akteur profiliere, der selbst unter ungünstigen Rahmenbedingungen überzeugende Ergebnisse liefern könne, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ziehe eindeutig Conti der Aktie von Michelin vor.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:12 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 70,34 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 2,36 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 184 555 Continental-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 8,0 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT





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