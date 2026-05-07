Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Papier unter der Lupe 07.05.2026 14:28:48

Barclays Capital: Continental-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital: Continental-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der Continental-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das starke Abschneiden im ersten Quartal habe eine weitere Bestätigung dafür geliefert, dass sich der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern als widerstandsfähiger Akteur profiliere, der selbst unter ungünstigen Rahmenbedingungen überzeugende Ergebnisse liefern könne, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ziehe eindeutig Conti der Aktie von Michelin vor.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:12 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 70,34 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 2,36 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 184 555 Continental-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 8,0 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com

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