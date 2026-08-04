Barclays Capital: Equal Weight für HOCHTIEF-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 493 auf 487 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Katherine Hearne passte ihre Schätzungen für den Baukonzern und seine spanische Mutter ACS am Montag an die starken Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf Hochtief hob sie die Outperformance der US-Tochter Turner aufgrund des Wachstums im Geschäft mit KI-Rechenzentren hervor.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die HOCHTIEF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:02 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 453,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8 267 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 36,5 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:02 / GMT



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