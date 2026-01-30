adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Aktienempfehlung
|
30.01.2026 16:04:48
Barclays Capital: Equal Weight-Note für adidas-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte.
Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 15:47 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 149,50 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 27,09 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 725 757 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 11,6 Prozent nach unten. Am 11.03.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
