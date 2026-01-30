adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Aktienempfehlung 30.01.2026 16:04:48

Barclays Capital: Equal Weight-Note für adidas-Aktie

Barclays Capital: Equal Weight-Note für adidas-Aktie

adidas-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Carole Madjo unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte.

Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 15:47 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 149,50 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 27,09 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 725 757 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 11,6 Prozent nach unten. Am 11.03.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Photoman29 / Shutterstock.com,TonyV3112 / Shutterstock.com

30.01.26 adidas Kaufen DZ BANK
30.01.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Buy Warburg Research
30.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
