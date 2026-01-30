Barclays Capital: Equal Weight-Note für adidas-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte.

Um 15:47 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 149,50 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 27,09 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 725 757 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 11,6 Prozent nach unten. Am 11.03.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.

