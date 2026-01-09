BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Investment-Tipp
|
09.01.2026 11:58:49
Barclays Capital: Equal Weight-Note für BASF-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem angestrebten unteren Ende des Prognoserahmens für 2025 den Ton für die kommenden Quartalszahlen vorgegeben, schrieb Alex Sloane in einer am Freitag vorliegenden Studie.
Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 44,83 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 8,54 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 509 518 Stück gehandelt. BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
