Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Aktie unter der Lupe
|
26.01.2026 11:49:47
Barclays Capital: Equal Weight-Note für Commerzbank-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 25,50 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank dürfte das Ziel für die Zinseinkünfte 2026 in Richtung 8,5 Milliarden Euro anheben, schrieb Krishnendra Dubey am Freitag im Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal 2025. Die Bewertung der Aktien limitiere aber das Kurspotenzial. Dubeys Favorit in Deutschland ist die Deutsche Bank.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 11:33 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 35,23 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 13,71 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 002 066 Commerzbank-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
11:49
|Barclays Capital: Equal Weight-Note für Commerzbank-Aktie (finanzen.at)
|
11:32
|Commerzbank-Aktie dennoch gesucht: Goldman nimmt Kursziel zurück (dpa-AFX)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Commerzbank-Aktie dennoch niedriger: JPMorgan erhöht Kursziel (dpa-AFX)
|
19.01.26
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
19.01.26