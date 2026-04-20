Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Analyse im Fokus
|
20.04.2026 09:45:06
Barclays Capital gibt Deutsche Börse-Aktie Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan rechnet für die Eschborner wie auch die Euronext mit starken Quartalsberichten, wie sie am Montag in ihrem Ausblick schrieb. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr hätten Luft nach oben.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 262,70 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 18,01 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22 909 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 17,4 Prozent zu.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
17.04.26
|Deutsche Börse-Aktie im Fokus: Bank of America spricht Kaufempfehlung aus (dpa-AFX)
|
17.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:50
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:50
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:50
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|263,70
|1,19%