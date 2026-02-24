Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Fokus
|
24.02.2026 09:18:05
Barclays Capital gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:19 / GMT
