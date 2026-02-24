Barclays Capital gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Equal Weight

Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

