WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Fokus 24.02.2026 09:18:05

Barclays Capital gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Equal Weight

Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

