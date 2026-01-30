Barclays Capital gibt Hannover Rück-Aktie Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 239 auf 233 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 239,20 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 2,59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 17 455 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 10,1 Prozent zurück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.03.2026 gerechnet.

