Barclays Capital gibt RWE-Aktie Overweight

Aktie auf dem Prüfstand 15.01.2026 16:04:47

Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der RWE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Peter Crampton verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Europäische Union die neuen Gaskraftwerkspläne Deutschlands abgesegnet haben soll. Er sieht in einer bald anstehenden Auktion einen potenziell größeren Kurstreiber für RWE - und hält eine im Sektorvergleich überdurchschnittliche Kursreaktion vor diesem Hintergrund für gerechtfertigt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 50,46 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 3,05 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 202 316 RWE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 11,5 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

