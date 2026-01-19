Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktie auf dem Prüfstand
|
19.01.2026 10:34:48
Barclays Capital: Heidelberg Materials-Aktie erhält Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Rund 20 Prozent der europäischen Baustoffkonzerne dürften fast keine Überbestände haben, was die Preisgestaltungsmacht stärken und mehrere Jahre für überdurchschnittliche Gewinne sorgen könnte, schrieb Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse
Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:18 Uhr um 0,9 Prozent auf 231,00 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 14,72 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33 466 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 3,6 Prozent zu.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
