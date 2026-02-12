Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Analyse im Fokus
|
12.02.2026 14:52:51
Barclays Capital: Heidelberg Materials-Aktie erhält Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Expertengespräch zum Thema Zementpreise mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Tom Zhang berichtete am Mittwochabend von seinem Treffen mit Philipp Schadendorf, dem Chef des Betonherstellers Thomas. Der kurzfristige Preistrend bei Zement wirke positiv, schrieb der Experte. Die Komplexität des Emissionshandelssystems gebe zwar Anlass zur Sorge, doch die politischen Maßnahmen sollten nur langsam voranschreiten.
Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:36 Uhr 5,9 Prozent auf 200,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 31,97 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 544 504 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 10,0 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
