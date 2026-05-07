Barclays Capital: Infineon-Aktie erhält Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 44 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chiphersteller habe seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben, da der Aufschwung an Fahrt gewinne und die durch die KI-Nachfrage bedingte Angebotsverknappung nun auch dem übrigen Geschäft zugutekomme, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ausbleiben einer spezifischen Anhebung der KI-Prognose sei zwar enttäuschend gewesen, er werte dies jedoch in erster Linie als Ausdruck einer konservativen Haltung, schrieb der Analyst. Er korrigierte seine Schätzungen für 2026/27 kräftig nach oben.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Das Papier von Infineon konnte um 14:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 61,66 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 2,17 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 711 167 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 64,7 Prozent aufwärts. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.