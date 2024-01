Barclays Capital mit Investmenttipp: Overweight-Note für EON SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach einer Pressekonferenz der Bundesnetzagentur auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Zwar habe die Agentur in puncto Regulierung nichts entschieden, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er wertete die Veranstaltung gleichwohl positiv für Eon, weil die Agentur unter anderem Anreize für Investitionen von Stromerzeugern geben wolle./bek/he





Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die EON SE-Aktie musste um 17:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 12,33 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 5,48 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4 761 458 Aktien. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 1,4 Prozent aufwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

