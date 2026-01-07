Deutsche Bank Aktie

Aktieneinstufung 07.01.2026 15:34:52

Barclays Capital: Overweight für Deutsche Bank-Aktie

Barclays Capital: Overweight für Deutsche Bank-Aktie

Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Bank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Quartalszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erträge und Kosten des Geldhauses dürften etwas besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Flora Bocahut in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet sie mit einer positiven Überraschung bei der Ankündigung eines Aktienrückkaufs mit einem prognostizierten Volumen von bis zu einer Milliarde Euro.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 33,24 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,33 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2 072 413 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

