Barclays Capital: Overweight für Infineon-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 63 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Von Infineon erhofft sich Coles Signale, inwieweit die neue Produktionsstätte die Engpässe bei Leistungshalbleitern beseitigen kann.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:57 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 79,74 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12,87 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 477 523 Infineon-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Infineon-Papier um 113,0 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.