Barclays Capital: Overweight für SAP SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld der Anwenderkonferenz Sapphire habe Vorstandschef Christian Klein einen entschlosseneren Ton in puncto KI angeschlagen, die Umstellung auf eine nutzungsabhängige Preisgestaltung angekündigt und die Bereitschaft signalisiert, kurzfristige Einbußen in Kauf zu nehmen, um den Softwarekonzern langfristig neu zu positionieren, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Das Aufwärtspotenzial dieser Strategie sei hoch, wenn auch nicht ohne Unsicherheiten und Umsetzungsrisiken.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:03 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 143,26 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 53,57 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 330 255 SAP SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 31,2 Prozent. Voraussichtlich am 23.04.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:10 / GMT



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