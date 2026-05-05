Barclays Capital: Overweight für SAP SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Mit der Übernahme von Dremio und Prior Labs stärke der Softwarekonzern sein Daten- sowie KI-Fundament und untermauere die Ambitionen im Bereich der agentenbasierten KI, schrieb Sven Merkt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Potenzial sei beträchtlich, das Umsetzungsrisiko aber hoch, und die Dynamik im Partnerbereich bleibe eine zentrale Frage. Es sei unwahrscheinlich, dass sich finanzielle Vorteile der Transaktionen vor Ablauf mehrerer Jahre bemerkbar machen werden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der SAP SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 15:06 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 149,70 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 46,96 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 701 230 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 28,1 Prozent zurück. Am 23.07.2026 dürfte SAP SE die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:43 / GMT





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