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Overweight-Einstufung 05.11.2026 14:22:47

Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie

Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie

Barclays Capital hat die Scout24-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross sieht auch nach der verdienten Neubewertung noch Luft nach oben, wie er Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Er mag die Anlagestory des Immobilienportal-Betreibers in puncto Umsatzwachstum, Margensteigerung und Aktienrückkäufen.

Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:04 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 92,70 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 18,66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 97 198 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 10,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Scout24 am 25.02.2027 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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