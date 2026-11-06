DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Rating im Fokus
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06.11.2026 13:28:48
Barclays Capital: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Trend bleibe ins vierte Quartal hinein stark, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Er hob seine operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2027 auf 7,7 Milliarden Euro und entfernt sich damit noch weiter vom Konsens.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 13:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 57,32 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 15,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 701 857 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier um 27,9 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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