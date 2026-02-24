RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Overweight-Einstufung 24.02.2026 15:34:47

Barclays Capital: Overweight-Note für RWE-Aktie

Die detaillierte Analyse des RWE-Papiers wurde von Barclays Capital-Analyst Peter Crampton durchgeführt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von RWE konnte um 15:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 52,72 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13,81 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 716 250 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 16,5 Prozent zu.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

