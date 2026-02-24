Barclays Capital: Overweight-Note für RWE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von RWE konnte um 15:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 52,72 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13,81 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 716 250 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 16,5 Prozent zu.

