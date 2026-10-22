Barclays Capital: Overweight-Note für SAP SE-Aktie

Die SAP SE-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 210 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt attestierte den Walldorfern am Donnerstag einen starken Quartalsbericht. Das KI-Angebot komme ins Laufen, schrieb er.

Aktienbewertung im Detail: Die SAP SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von SAP SE befand sich um 13:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 206,75 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 20,92 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 762 919 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 0,9 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2026 wird für den 28.01.2027 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMT



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