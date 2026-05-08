Barclays Capital: QIAGEN-Aktie erhält Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist plane einen automatisierten Workflow für Tuberkulose-Tests sowie ein KI-gestütztes Tool zur Risikostratifizierung, schrieb Luke Sergott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt die daraus resultierenden Potenziale, wartet aber auf weitere Belege für den klinischen Nutzen und eine Verbesserung der Patienten-Compliance.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die QIAGEN-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich um 09:16 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,47 EUR. Bisher wurden heute 19 956 QIAGEN-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 30,4 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.