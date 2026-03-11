Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Papier unter der Lupe 11.03.2026 13:52:47

Barclays Capital: Rheinmetall-Aktie erhält Overweight

Rheinmetall-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Afonso Osorio genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rüstungskonzern habe die Erwartungen 2025 ein wenig verfehlt, während der Ausblick auf 2026 nicht so schlecht ausfalle wie befürchtet, schrieb Afonso Osorio am Mittwochmorgen. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss erscheine sehr konservativ.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:36 Uhr ging es um 7,5 Prozent auf 1 528,50 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 42,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 455 475 Rheinmetall-Aktien. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 2,1 Prozent ein. Rheinmetall dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

