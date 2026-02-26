Barclays Capital: Scout24-Aktie erhält Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internet-Portalbetreiber liege ganz gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei einen Hauch schwächer als gedacht, aber das Unternehmen plane generell konservativ.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:36 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 67,15 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 95,09 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 290 375 Scout24-Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 21,7 Prozent nach unten. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 präsentieren.

