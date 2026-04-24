Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Siemens Energy-Analyse im Blick
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24.04.2026 11:19:47
Barclays Capital: Siemens Energy-Aktie erhält Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten des Energietechnikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal seien äußerst durchwachsen gewesen, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag. Die Aufträge für Netztechnologie und Gasturbinen hätten die Erwartungen getoppt, im Bereich Windkraft jedoch verfehlt. Ergebnisseitig hätten die Bayern wohl durch die Bank schwächer abgeschnitten.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 185,24 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 46,02 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1 221 530 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 54,5 Prozent zu. Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2026 wird am 12.05.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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