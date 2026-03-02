Symrise Aktie

Aktie auf dem Prüfstand 02.03.2026 14:13:48

Barclays Capital: Symrise-Aktie erhält Equal Weight

Barclays Capital: Symrise-Aktie erhält Equal Weight

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Symrise-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Alex Sloane.

Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte am 4. März ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für das vergangene Quartal berichten, schrieb Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für 2026 könnte Symrise ein organisches Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht stellen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:57 Uhr um 1,9 Prozent auf 76,14 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 10,32 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 163 584 Symrise-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 10,5 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 04.03.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

