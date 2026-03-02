Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
02.03.2026 14:13:48
Barclays Capital: Symrise-Aktie erhält Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte am 4. März ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für das vergangene Quartal berichten, schrieb Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für 2026 könnte Symrise ein organisches Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht stellen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:57 Uhr um 1,9 Prozent auf 76,14 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 10,32 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 163 584 Symrise-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 10,5 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 04.03.2026 terminiert.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
