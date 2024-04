Barclays Capital: Underweight für Siemens-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Für die europäischen Investitionsgüterkonzerne dürfte sich das erste Quartal wie vom Markt erwartet entwickelt haben, schrieb Analyst James Winchester in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die Talsohle der Branchenkonjunktur scheine durchschritten, und in einigen Regionen gebe es erste Wachstumsanzeichen. Für das zweite Halbjahr rechne er mit einer Stabilisierung in Europa und einem gewissen Wachstum in den USA.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:12 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 171,26 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 27,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 233 493 Siemens-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2024 um 3,7 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren.

