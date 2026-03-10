Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Investment-Tipp
|
10.03.2026 09:18:09
Barclays Capital verleiht Commerzbank-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Commerzbank habe jüngst bei den Kosten schwach abgeschnitten.
Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
