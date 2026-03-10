Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Investment-Tipp 10.03.2026 09:18:09

Barclays Capital verleiht Commerzbank-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse

Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der Commerzbank-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Commerzbank habe jüngst bei den Kosten schwach abgeschnitten.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Commerzbank AG,360b / Shutterstock.com

