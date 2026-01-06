Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktienempfehlung
|
06.01.2026 15:13:47
Barclays Capital verleiht Deutsche Börse-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach einer relativ unterdurchschnittlichen Entwicklung im Jahr 2025 sieht Grace Dargan nun eine gute Gelegenheit zum Kauf der Papiere des deutschen Börsenbetreibers. Im Vergleich mit den Wettbewerbern sei die Bewertung überzeugend. Mit einem nachhaltigen Umsatzwachstum sei zu rechnen. Ferner ermögliche überschüssige Liquidität Akquisitionen und Aktienrückkäufe, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 14:57 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 221,70 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 30,81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 80 995 Stück.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
