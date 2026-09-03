Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Papier unter der Lupe
|
03.09.2026 10:43:49
Barclays Capital verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Vorteile eines Zusammenschlusses mit der Tochter T-Mobile US seien ihm unklar, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag anlässlich des Berichts über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott bei den Bonnern. Elliott ist demnach gegen die im Raum stehenden Verschmelzungspläne und favorisiert stattdessen noch höhere Renditen für die Anleger. Robilliard sieht die Telekom bei letzterem allerdings bereits auf dem richtigen Weg.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:26 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 29,08 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 20,36 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 728 164 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Deutsche Telekom-Papier um 8,5 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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