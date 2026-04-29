Barclays Capital verleiht Symrise-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der organische Umsatzrückgang des Aromen- und Duftstoffherstellers falle dank der Volumenentwicklung besser als erwartet und vom Unternehmen prognostiziert aus, schrieb Alex Sloane am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Wachstums- und Margenziele für 2026 habe Symrise bestätigt. In der zweiten Jahreshälfte lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger, was für Vertrauen sorge.

Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 12:42 Uhr 6,1 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 3,95 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 255 417 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 13,1 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:31 / GMT





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