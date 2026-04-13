Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Overweight-Einstufung
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13.04.2026 16:13:47
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im April bisher insgesamt zehn Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Seit Jahresbeginn gerechnet, kommt die Expertin damit auf bislang 124 Auslieferungen.
Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:57 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 169,20 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 30,02 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128 499 Airbus SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 14,6 Prozent zurück. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 28.04.2026 gerechnet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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